Kanzler Scholz bei den UN Ein Silberstreif Hoffnung

Scholz wirbt in seiner Rede auch für eine Reform des seit langem blockierten UN-Sicherheitsrats, für mehr Einfluss der Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas in der Welt und generell für eine stärkere internationale Zusammenarbeit. Die Stärkung bestehender Allianzen sei genauso wichtig wie die Suche nach neuen Partnern. Klar ist: Im Sicherheitsrat wird die multipolare Welt nicht mehr dargestellt. Eine Reform ist dringend nötig. Interessant ist, dass auch US-Präsident Joe Biden in New York den Austausch mit Ländern sucht, die bislang eher nicht auf der US-Agenda standen, Russlands Nachbarstaaten etwa. Südafrika und Brasilien sind als Demokratien, die dennoch mit Russland ein stabiles Verhältnis pflegen, ebenfalls gefragte Gesprächspartner des Westens in New York.