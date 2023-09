Deutschland seit 50 Jahren Mitglied Scholz wirbt zum UN-Jubiläum für Überwindung von Gräben

Zwar würden sich gerade neue Gräben in der Welt auftun und der Imperialismus zeige „einmal mehr sein hässliches Gesicht“, sagte der SPD-Politiker am Montagabend (Ortszeit) bei einem Jubiläumsempfang im Gebäude der Vereinten Nationen am New Yorker East River. Aber die Lektion aus einem halben Jahrhundert deutscher UN-Mitgliedschaft sei: „Auch tiefe Gräben können überwunden werden, wenn wir mit Mut, mit Kreativität und mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu den Prinzipien dieser unserer Vereinten Nationen zusammenarbeiten.“