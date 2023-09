Information aus Regierungskreisen Deutschland will ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat

Die Bundesregierung pocht auf eine baldige Reform des UN-Sicherheitsrates und unterstreicht zugleich den Anspruch Deutschlands auf einen ständigen Sitz im höchsten UN-Gremium. Eine Reform werde immer dringlich, weil die Länder der Südhalbkugel die Ungleichgewichte in den Vereinten Nationen nicht mehr hinnehmen wollten und der Sicherheitsrat zudem blockiert sei, sagte ein Regierungsvertreter mit Blick auf die UN-Vollversammlung kommende Woche in New York. „Wir halten an der Kandidatur für einen ständigen Sitz fest“, fügte er hinzu und verwies darauf, dass Deutschland etwa zweitgrößter Finanzier der Vereinten Nationen sei.