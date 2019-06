Nur noch kurz die Welt retten : Bundesregierung bekennt sich zu EU-Klimaziel

Berlin/Bonn Eine klimaneutrale EU bis 2050: Zu diesem Ziel bekennt sich die Bundesregierung nun auch offiziell. In Bonn treffen sich ab Montag 3000 Klima-Experten aus aller Welt.

Vor Beginn der zehntägigen UN-Klimakonferenz in Bonn hat sich auch die Bundesregierung zu dem ehrgeizigen Klimaprogramm bekannt, das der französische Präsident Emmanuel Macron für Europa anstrebt. Deutschland wolle das Ziel einer treibhausgasneutralen EU bis 2050 jetzt offiziell mittragen, zitierte die „Süddeutschen Zeitung“ aus einer Rückäußerung der Bundesregierung an den Europäischen Rat. Darüber soll auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag beraten werden. Bislang hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einer solchen Festlegung gezögert.

Der Druck auf Deutschland ist jedoch gewachsen – zumal im eigenen Land an diesem Montag die erste UN-Klimakonferenz nach Beginn der weltweiten Fridays-for-Future-Proteste beginnt. Dazu werden in Bonn 3000 Experten erwartet. Sie sollen den nächsten Weltklimagipfel in Santiago de Chile im Dezember vorbereiten. Gelingt es nicht, die Entwicklung zu stoppen, wird sich die Erdatmosphäre Ende des Jahrhunderts um drei Grad erwärmt haben – mit fatalen Folgen auch für Deutschland und Europa, wie häufigere Hitzewellen, längere Dürrephasen, mehr Stürme, Starkregen und Hochwasser.