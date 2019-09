Kommentar zu UN in New York : Kleine Schritte beim Weltklimagipfel

Kommentar zu UN in New York

Berlin Beim Weltklimagipfel bewegt sich nicht viel. Die deutsche Kanzlerin bekennt sich mit sehr klaren Worten zum Pariser Abkommen. Ihr eigenes Klimaschutzpaket fällt allerdings bescheiden aus.

Das deutsche Klimapaket, mit dem Kanzlerin Angela Merkel zum UN-Gipfel nach New York gereist ist, ist angesichts der Problemlage nicht gerade beeindruckend. Dennoch ist Deutschland bereit, mehr in den Klimaschutz zu stecken, als die Mehrheit anderer Länder auf der Welt. Wäre nicht die Erfahrung vorhanden, dass Deutschland viel vom Klimaschutz spricht und viel für den Klimaschutz verspricht, aber am Ende die eigenen ehrgeizigen Ziele nicht einhält, könnte man die Regierung für dieses Klimapaket sogar loben. Um an den Effekt der beschlossenen Maßnahmen zu glauben, ist bisher trotz großer Anstrengung schlicht zu wenig geschehen.