Brandbrief an die Kommission Will die EU das Aus für Krabbenfischer?

Eine der Maßnahmen, die die Kommission den Mitgliedstaaten vorgeschlagen hat, besteht in einem Verbot zur Nutzung von Grundschleppnetzen in allen Natura-2000-Gebieten bis 2024 und ein vollständiges Verbot in allen marinen Schutzgebieten bis 2030. „Kein anderer Mitgliedstaat hat so große Anteile seines Hoheitsgebiets zu Meeresschutzgebieten erklärt wie Deutschland“, halten die Abgeordneten in ihrem Schreiben fest. In der Nordsee seien der allergrößte Teil der Küstengewässer und große Bereiche der sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen. Hinzu komme, dass die Fanggebiete der Fischer durch weitere Umweltschutzmaßnahmen, den Ausbau der Offshore-Windkraft oder andere Projekte der Energieversorgung bereits jetzt erheblich eingeschränkt würden.