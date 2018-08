Umweltschutz: NRW-Landesregierung stößt mit Dienstwagen meistes CO2 aus

Berlin Die Autos der Landesregierung sind im zwölften Bericht der Deutschen Umwelthilfe bundesweites Schlusslicht.

Kaum ein anderer Ministerpräsident ist mit seinem Dienstwagen so umweltschädlich unterwegs wie Nordrhein-Westfalens Landeschef Armin Laschet (CDU). Das geht aus dem neuen Dienstwagenreport der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hervor, der unserer Redaktion in Auszügen vorliegt und der an diesem Dienstag vorgestellt werden soll. Demnach kommen die besonders gesicherten Audi A8 Limousinen von Laschet und Innenminister Herbert Reul (CDU) auf den zweithöchsten CO 2 -Wert der Gesamtumfrage.