Immer mehr zurückgeschickte Pakete : Umweltministerium will Vernichtung neuwertiger Retouren erschweren

Umweltministerium will Vernichtung neuwertiger Retouren erschweren

Berlin Viele Online-Versandhändler vernichten zurückgeschickte Pakete. Seit dem Wochenende diskutiert die Politik, wie sie diesem unnötigen Wegwerfen die Stirn bieten kann. Jetzt hat das Umweltministerium erste Pläne präsentiert.

Das Bundesumweltministerium will Online-Versandhändlern die Vernichtung neuwertiger Waren nach deren Rücksendung erschweren. Ziel der geplanten gesetzlichen Neuregelung sei es, "zukünftig rechtlich gegen die unmittelbare Vernichtung von Retouren oder sonstiger Neuwaren vorgehen zu können", erklärte ein Ministeriumssprecher am Dienstag in Berlin. Geprüft werde zudem eine Umsatzsteuerbefreiung für zurückgesandte Neuwaren, die als Sachspenden weitergegeben werden.