Lage auf dem Energiemarkt : Umweltministerium hält längere AKW-Laufzeiten für „nicht verantwortbar“

Berlin Das Bundesumweltministerium (BMUV) hat Rufen nach einer Laufzeitverlängerung der noch bestehenden Atomkraftwerke in Deutschland erneut eine klare Absage erteilt. „Aus Sicherheitsgründen hält das BMUV eine Laufzeitverlängerung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland für nicht verantwortbar.“

Das stellte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur klar. In einer Krisenzeit wie dieser könne eine Laufzeitverlängerung der drei restlichen Atomkraftwerke Deutschland „sogar besonders verwundbar machen“, warnte das Ministerium. „Die große weltweite Sorge um die AKW-Sicherheit in der Ukraine führt uns allen gerade das potenzielle Schadensausmaß von Atomkraftwerken dramatisch vor Augen.“

Hintergrund der erneut entflammten Diskussion über Alternativen zum Atomausstieg ist der Angriff Russlands auf die Ukraine und damit einhergehende Sorgen vor einer sich verschärfenden Lage auf dem Energiemarkt. So hatte etwa der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch erklärt, er wolle angesichts des Kriegs in der Ukraine die Energieversorgung lieber durch Kernenergie sichern als durch Kohlekraftwerke. Ein längerer Betrieb der verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland könne für einen „kurz begrenzten“ Zeitraum „sehr helfen“, hatte Söder nach einer Kabinettssitzung in München erklärt.