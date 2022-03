Eckpunkte aus neuem Aktionsprogramm : Umweltministerin Lemke will den natürlichen Klimaschutz stärken

Umweltministerin Lemke will den natürlichen Klimaschutz stärken

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat am Dienstag Eckpunkte für ein Aktionsprogramm zum natürlichen Klimaschutz vorgestellt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Wiedervernässte Moore, artenreiche Wälder, saubere Meere: Wenn Ökosysteme gesund sind, können sie viel Treibhausgas speichern und damit zum Klimaschutz beitragen. Das Gegenteil ist oft der Fall. Umweltministerin Lemke hat nun Eckpunkte eines Aktionsprogramms vorgelegt, um den natürlichen Klimaschutz voranzubringen. Es ist höchste Zeit, findet sie.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat Pläne zur Stärkung des natürlichen Klimaschutzes vorgestellt und dazu aufgerufen, trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die Klimakrise und das Artenaussterben nicht aus dem Blick zu verlieren. „Wir erleben die Auswirkungen dieser beiden Krisen immer stärker“, sagte Lemke am Dienstag bei der Vorstellung von Eckpunkten für ein Aktionsprogramm in Berlin. Sie verwies auf trockengelegte Moore, geschädigte Auen, übernutze und verschmutze Meere und durch Schädlingsbefall geschwächte Wälder. „Diese Effekte werden mit der Erderhitzung verstärkt“, sagte die Grünen-Politikerin. Dabei könnten intakte Ökosysteme einen Beitrag zur Reduzierung der Folgen der Klimakrise leisten.