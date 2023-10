Nach Aufruf für Solidarität mit den Palästinensern Umweltministerin Lemke kritisiert Thunberg und Fridays for Future International

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat die Äußerungen der Klimaaktivistin Greta Thunberg sowie Fridays for Future International zum Nahostkonflikt kritisiert. „Fridays For Future hat ohne Zweifel unschätzbare Verdienste“, sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag. „Die unsäglichen Äußerungen von Greta Thunberg und Fridays For Future International zum Terrorangriff auf Israel“ zerstörten „aber das große Vertrauen“, das gerade auch viele junge Menschen in die Bewegung hätten.