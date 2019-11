Beschluss der Umweltministerkonferenz : Umweltminister wollen ab 2030 nur noch klima-neutrale Autos zulassen

Mitarbeiter eines Automobilherstellers am Montageband. (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Hamburg In Deutschland sollen nach dem Willen der Umweltminister in gut zehn Jahren nur noch klima-neutrale Kraftfahrzeuge zugelassen werden. Zunächst soll die Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen finanziell stärker unterstützt werden.

„Gemeinsames Ziel ist es, dass spätestens die ab 2030 neu zugelassene Kfz-Flotte treibhausgas-neutral angetrieben wird“, heißt es in einem Beschluss, den die Umweltministerkonferenz am Freitag in Hamburg fasste. Neben den Kaufprämien für E-Autos und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur müssten die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe und die Batterieforschung vorangetrieben werden.