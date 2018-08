Umweltbundesamt schlägt bei Luftgrenzwerten Alarm für 2018

Berlin Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, rechnet damit, dass in Städten mit hoher Verkehrsbelastung wie Düsseldorf und Köln die Luftgrenzwerte für Stickstoffdioxid auch in diesem Jahr überschritten werden. Sie wirft der Politik vor, nach dem Dieselgipfel ein Jahr verloren zu haben, ohne wirksame Maßnahmen umzusetzen.

Die Präsidentin des Umweltbundesamtes (UBA), Maria Krautzberger, schlägt Alarm. Auch in diesem Jahr werden mehrere Städte die Grenzwerte für Stickstoffdioxid nicht einhalten können, so ihre Prognose: „Zu den Maßnahmen des Dieselgipfels zählten Softwareupdates und Rückkäufe alter Dieselautos“, sagte Krautzberger unserer Redaktion. Nach UBA-Berechnungen werde die Luftbelastung mit NO2 hierdurch nur um zwei bis fünf Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sinken. „Das bedeutet für hoch belastete Städte, zum Beispiel Köln oder Düsseldorf, dass der Grenzwert auch 2018 nicht eingehalten werden kann“, sagte Krautzberger.

Verweise aus der Politik, dass sich die Luftqualität doch verbessert habe, will die Behördenchefin nicht gelten lassen. „Die Luft ist tatsächlich besser geworden, im Jahresmittel 2017 sind die NO2-Konzentrationen vielerorts gesunken.“ Mit den Maßnahmen des Dieselgipfels habe das allerdings wenig zu tun, sagte Krautzberger. „Wetterbedingungen wie viel Wind und viel Regen und lokale Maßnahmen haben allein deutlich mehr beigetragen“, so die UBA-Präsidentin. Und: Trotz leichter Verbesserungen wurde 2017 der NO2-Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter im Jahresmittel weiterhin in 65 Städten überschritten, in 40 Städten sogar deutlich, mit mehr als 45 Mikrogramm je Kubikmeter.

Beim Bundesverkehrsministerium werden die Softwareupdates für Dieselfahrzeuge ein Jahr nach dem Gipfelgespräch als Erfolg verkauft. Damals sagten die Autokonzerne die Umrüstung von 5,3 Millionen Fahrzeugen bis Ende 2018 zu. „Tatsächlich aufgespielt wurden nur 2,9 Millionen Updates, darunter die vom Kraftfahrtbundesamt angeordneten 2,5 Millionen Updates“, kritisierte nun Krautzberger. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte in dem Zusammenhang, er habe die Unternehmen dazu aufgefordert, bis zum 1. September die Software-Entwicklung für die Updates abzuschließen. Denn das Kraftfahrtbundesamt muss alle Updates prüfen und freigeben, das dauert in der Regel acht Wochen. Unklar ist auch noch, wie sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Hardware-Nachrüstungen positioniert. Im September soll die Entscheidung fallen, ob man die Autohersteller dabei in die Pflicht nehmen will. Bisher fordern das vor allem Krautzberger und die ihrer Behörde vorstehende Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Scheuer ist dagegen. „Um die europäischen Stickstoffdioxid-Grenzwerte auch an den hochbelasteten Innenstädten bis 2020 einzuhalten, sollten Diesel-Pkw außerdem mit SCR-Katalysatoren nachgerüstet werden“, sagte Krautzberger. Ob damit weitere Fahrverbote abgewendet werden können, sei allerdings mehr als fragwürdig. „Man hat jetzt ein ganzes Jahr verloren, um solche Maßnahmen umzusetzen“, monierte sie.