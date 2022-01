Zahlen des Umweltbundesamtes : Deutschland übertrifft Klimaziel deutlicher als gedacht

Berlin Die endgültigen Zahlen des Umweltbundesamts liegen nun auf dem Tisch: Demnach hat Deutschland sein Klimaziel im ersten Pandemie-Jahr 2020 sogar noch deutlicher übertroffen als angenommen. Das ist wohl aber kein Grund zum Aufatmen.

Deutschland hat sein Klimaziel für 2020 deutlicher übertroffen als angenommen. Das geht aus den am Donnerstag bekannt gewordenen finalen Berechnungen zu den Treibhausgasemissionen hervor, die das Umweltbundesamt (UBA) an die EU-Kommission übermittelt hat. Demnach emittierte Deutschland im ersten Pandemie-Jahr 2020 insgesamt 728,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente - was einem Emissionsrückgang um 41,3 Prozent gegenüber 1990 entspricht. Im Vergleich zu 2019 wurden demnach rund 71 Millionen Tonnen Treibhausgase weniger ausgestoßen, ein Minus von 8,9 Prozent.