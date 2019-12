Kampf gegen Hasskriminalität im Netz : Ministerium verteidigt Pläne zur Herausgabe von Passwörtern

Berlin Websites sollen bestimmte Daten herausrücken müssen, wenn Behörden sie dazu auffordern. Das Justizministerium will so besser gegen Hasskriminalität im Netz vorgehen. Richter sollen über die Herausgabe entscheiden. Wirtschaftsvertreter laufen Sturm gegen die Pläne.

Das Bundesjustizministerium hat umstrittene Pläne verteidigt, wonach Online-Dienste im Kampf gegen Hasskriminalität zur Herausgabe von Passwörtern an Behörden verpflichtet werden sollen. Verbände hatten die Pläne als unverhältnismäßige Eingriffe in die Privatsphäre der Nutzer kritisiert. Es gehe aber nicht um eine Erweiterung der Befugnisse, sondern nur um eine Präzisierung, sagte ein Sprecher des Justizministeriums.

„Dies gilt auch für Bestandsdaten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, geschützt wird“ – also Passwörter. Die werden allerdings von den Diensten grundsätzlich verschlüsselt gespeichert. Sie könnten also gar nicht im Klartext an die Behörden ausgehändigt werden.