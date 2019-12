Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans : Warum die neue SPD-Spitze umstritten ist

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung zum SPD-Vorsitz im Willy-Brandt-Haus. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Die SPD will mit einer neuen Spitze aus dem Tal der Tränen. Doch die Köpfe sind umstritten. Hinter dem „Robin Hood“-Image von Norbert Walter-Borjans steckt eine zweifelhafte Regierungsbilanz in NRW. Und auch Saskia Esken ist umstritten.

Den wortgewandten Chef der Bundes-FDP erlebt man selten sprachlos. „Ich bin völlig baff“, twitterte Christian Lindner am Wochenende kurz nach der Wahl der neuen SPD-Spitze. Dass ausgerechnet Norbert Walter-Borjans (67) und Saskia Esken (58) nun die Bundes-SPD aus der Krise führen sollen, hielten vor deren Triumph beim Bundesparteitag nur wenige für möglich.

Am meisten staunen scheinbar jene, die Walter-Borjans aus der Nähe kennen. So wie Christian Lindner, der damals im Düsseldorfer Landtag auf der Oppositionsbank saß, als der leidenschaftliche Hobby-Bildhauer Walter-Borjans von 2010 bis 2017 im Kabinett von Hannelore Kraft (SPD) das Finanzressort verantwortet hat.

Offenbar wird der Sohn eines Schreiners und einer Schneiderin, der später in Köln promovierte und dort noch heute lebt, im Rest der Republik anders wahrgenommen als in NRW. Im Gegensatz zu den meisten anderen Landespolitiker ist es dem vierfachen Familienvater nämlich gelungen, einen bundesweit strahlenden Markenkern mit seinem Spitznamen „Nowabo“ zu verknüpfen: Seine konsequente und objektiv erfolgreiche Jagd auf Steuersünder im In- und Ausland machte ihn zum bundesweit bekannten „Robin Hood der Steuerzahler“.

Die Methode: Nowabo kaufte systematisch gestohlene Bankdaten vor allem aus dem Ausland auf, um deutsche Steuersünder zu enttarnen, die dort ihr Geld versteckt hatten. Über sieben Milliarden Euro holte er mit elf solcher so genannten Steuer-CDs in die Staatskasse. Auch, weil sich immer mehr Täter aus Angst vor den Fahndern selbst anzeigten. Dabei verhinderte Nowabo sogar ein vom damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bereits unterschriebenes Steuerabkommen mit der Schweiz, das den künftigen Ankauf von Steuer-CDs verhindert hätte.

Anders als auf Bundesebene kennt man in NRW aber auch noch den anderen Nowabo. Den, der nicht als „Robin Hood“ durch die Talkshows tingelte. Sondern an den NRW-Finanzminister, dem seine Regierungsgeschäfte bisweilen über den Kopf zu wachsen schienen.

Nicht nur, weil er reihenweise verfassungswidrige Haushaltspläne vorlegte. Auch seine Reform der Beamtenbesoldung scheiterte vor dem Verfassungsgericht. Walter-Borjans war auch einer der ersten deutschen Politiker, der mit dem Kunstschatz der WestLB eine staatliche Kunstsammlung verscherbeln wollte. Dass der Parteilinke bei diesem Privatisierungsplan ausgerechnet von Politikern der CDU und FDP gestoppt wurde, gehört zu den Kuriositäten der Landesgeschichte.

Überhaupt gehört seine Zeit im Aufsichtsrat der WestLB zu den peinlicheren Episoden seiner Laufbahn. Denn während Walter-Borjans sich bundesweit als unerbittlicher Steuersünder-Jäger feiern ließ, flog in Düsseldorf auf, dass eben jene WestLB unter seiner Aufsicht dubiose Geschäfte in allen wichtigen Steueroasen der Welt betrieb.

Seine Tandem-Partnerin an der SPD-Spitze, die 58-jährige Saskia Esken, ist bundespolitisch bislang kaum bekannt. Die Mutter dreier erwachsener Kinder sitzt seit 2013 im Bundestag, ist Mitglied der „Parlamentarischen Linken“ der SPD-Fraktion. Geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Böblingen, wurde sie vom sozialen und politischen Engagement ihrer Eltern geprägt.

Sie trat 1990 in die SPD ein und war zunächst in der Gastronomie, als Fahrerin und Schreibkraft tätig, bevor sie ein Studium der Informatik abschloss. Heute ist sie Expertin für Digitales – und setzt sich dafür ein, dass der digitale Wandel auch Menschen nutzt, die nicht Akademiker sind. Esken engagiert sich zudem gegen die extreme Rechte. In ihrem Wohnort Calw gründete sie eine Bürgerinitiative „Bündnis gegen Rechts“.

Ihre Unerschrockenheit und ihr großes Selbstbewusstsein hat manche Genossen gegen sie aufgebracht, als Vizechefin der Südwest-SPD war sie schon nach zwei Jahren wieder abgewählt worden. Auch ihr Ruf in der Fraktion ist umstritten. „Angst ist einfach nicht mein Ding“, sagt die Baden-Württembergerin.