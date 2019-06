Umstrittene Gesetze treten in Kraft : Bundesrat billigt Migrationspaket der großen Koalition

Umstrittene Gesetze treten in Kraft

Berlin Mehr Fachkräfteeinwanderung, mehr Abschiebung: Das Migrationspaket der großen Koalition kann inkraft treten. Die Bundesländer haben im Bundesrat dafürgestimmt.

Der Bundesrat billigte am Freitag in Berlin die Großvorhaben von Union und SPD, darunter das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die Verschärfungen im Asylrecht, die für höhere Abschiebezahlen sorgen sollen. Es hatte zuvor viel Rumoren aus den Ländern gegeben. Am Ende wurde aber keinem der sieben Gesetze die Zustimmung verweigert oder der Vermittlungsausschuss angerufen.