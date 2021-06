Umstrittene Maßnahmen : Was die Bundesnotbremse gebracht hat

Fast menschenleer war die Kölner Fußgängerzone nach 21 Uhr noch im April. Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin Das Maßnahmenpaket läuft Ende des Monats aus, Bund und Kommunen wollen aber für den Notfall daran festhalten. Widerstand regt sich bereits – denn die Bilanz fällt durchwachsen aus.

Viele Regelungen der Pandemiebekämpfung sorgten für Streit, nur selten gab es aber so heftige Auseinandersetzungen wie über die Bundesnotbremse. Als Bundestag und Bundesrat im April grünes Licht für das „4. Bevölkerungsschutzgesetz“ geben, markiert das einen Paradigmenwechsel: Der Bund bestimmt fortan die wesentlichen Linien im Kampf gegen Corona, verhängt etwa bundesweit Ausgangssperren ab einem bestimmten Inzidenzwert. Das Gerangel der Ministerpräsidenten ist vordergründig beendet, Einheitlichkeit für einen starken Rückgang der Ansteckungsraten ist das Ziel. Zugleich hagelt es Verfassungsbeschwerden gegen das neue Gesetz.

Dabei gingen die Infektionszahlen kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes am 23. April stetig zurück. Heute muss die Notbremse nirgends mehr greifen, die Inzidenzzahlen in Deutschland sind auf ein niedriges Niveau gefallen. Ob das jedoch direkt auf die ergriffenen Maßnahmen zurückzuführen ist, bleibt umstritten. Wissenschaftler der Universität München untersuchten die Reproduktionszahl über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Sie konnten in ihrer Studie jedoch keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Maßnahmen der Bundesnotbremse und Ansteckungsraten feststellen – Gegner des Maßnahmenpaketes nutzten das, um Stimmung gegen die Bundesnotbremse zu machen. Andersherum konnte die Studie auch keine Aussage darüber machen, ob die Infektionszahlen ohne das Gesetz weiter gestiegen wären.

Aber war die Bundesnotbremse überflüssig? Die Wochenzeitung „Die Zeit“ verwies Anfang Juni in einem Artikel auf eine Studie der Technischen Universität Berlin, wonach ab dem 15. April die Zahl der Stunden, die die Menschen außerhalb ihres Hauses verbrachten stagnierte – also vor dem Greifen der Ausgangssperren der Bundesnotbremse. Zuvor war die Zahl gestiegen. Allerdings hatten auch mehrere Bundesländer vor dem Inkrafttreten der Bundesnotbremse schärfere Kontaktbeschränkungen erlassen. Welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt wirkte, ist daher aus wissenschaftlicher Sicht bis heute nicht seriös zu beantworten.

Fest steht jedoch, dass sie Auswirkungen für einzelne Branchen hatte. So brockte sie dem deutschen Gastgewerbe im April erhebliche Einbußen ein. Dessen Umsatz fiel preisbereinigt um 6,3 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt im Juni mitteilte. Er lag damit um 68,9 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland.

Hotels und sonstige Beherbergungsbetriebe verzeichneten im April überdurchschnittlich hohe Einbußen von 10,8 Prozent. "Ursächlich für den Rückgang dürften die 'Bundesnotbremse' und das Beherbergungsverbot zu touristischen Zwecken, auch über Ostern, sein", so das Bundesamt. Auch die Gastronomie wurde von den weitreichenden Corona-Schutzmaßnahmen ausgebremst: Der Umsatz gab um 5,5 Prozent nach. Innerhalb der Gastronomie stieg der Umsatz der Caterer allerdings um 2,6 Prozent zum Vormonat. Stark sinkende Corona-Neuinfektionen und zunehmende Impfungen machen der Branche aber Hoffnung auf bessere Zeiten. „Nach sieben Monaten Lockdown ist die Freude bei Gastgebern und Gästen über die Wiedereröffnung der Außengastronomie und zum Teil auch der Innengastronomie und der Hotels für touristische Übernachtungen groß", hieß es dazu beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga).

Mittlerweile sind in den meisten Orten die Betriebe wieder geöffnet, Gastronomiebetriebe und Hotels können Gäste empfangen. Im Gesetz ist festgeschrieben, dass die Bundesnotbremse nun zum Ende des Monats ausläuft. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) wiesen zuletzt aber darauf hin, dass sie jederzeit wieder reaktiviert werden könnte. Etwa, wenn die Infektionszahlen in einer möglichen vierten Welle im Herbst wieder steigen. Aus den Kommunen kommt Unterstützung. Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, sagte: „Es ist erfreulich, dass die Inzidenzen rapide sinken. Für den Sommer sind wir optimistisch. Das Leben kann sich weiter normalisieren. Aber wir wissen, die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ Sollten die Inzidenzen auch wegen neuer Virusvarianten wieder ansteigen, müsse der Bund die Notbremse rechtzeitig wieder in Kraft setzen, sagte Dedy. „Bundesweit einheitliche Standards haben geholfen, damit die Menschen die Regeln verstehen und akzeptieren“, so Dedy.