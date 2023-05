Umgang mit Egozentrikern im Job und privat Wenn eine Diva alle nervt

Vorgesetzte, die Diven in ihrem Team haben, sind irgendwann gefordert, der Gier um Aufmerksamkeit Grenzen zu setzen. Schon allein, weil sich die Stilleren in der Gruppe sonst benachteiligt fühlen oder schlicht genervt sind vom Geltungsdrang eines Kollegen oder einer Kollegin. Denn natürlich kommt Divenhaftigkeit unter Männern wie Frauen vor. Kirchhoff rät, der Diva in einem persönlichen Gespräch ein wertschätzendes Feedback zu geben. Die Diva also nicht brüsk mit ihrem Verhalten zu konfrontieren, sondern aufzugreifen, was sie leistet, wie viel Charisma sie etwa ins Team bringt, das aber mit dem Wunsch zu verknüpfen, Allüren zurückzufahren und sich auf Augenhöhe mit den Kollegen zu begeben. Mit Kränkung kommt man bei Diven nämlich nicht weiter. Gerade die Diva muss ihr Gesicht wahren können, denn daran hängt oft ihr gesamtes Selbstwertgefühl. Statt zu konfrontieren, helfe es, zum Feedback Beispiele parat zu haben, sagt Kirchhoff. Damit der oder die Betroffene verstehe, welches Verhalten von anderen negativ wahrgenommen werde. Allerdings setzt das ein Minimum an Bereitschaft zur Selbstreflexion voraus. Nicht gerade eine Stärke von Diven. Das macht den Umgang mit ihnen so anstrengend.