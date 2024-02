Zersplitterung des Parteisystems Weimarer Verhältnisse? Forsa-Chef sieht „vergleichbare Dimensionen“

Der Chef des Forsa-Instituts, Manfred Güllner, blickt mit Sorge auf die Entwicklung des Parteiensystems in der Bundesrepublik. „Die Zersplitterung des Parteisystems in Deutschland nimmt mit den Weimarer Verhältnissen Ende der 1930er Jahre durchaus vergleichbare Dimensionen an“, schrieb er am Mittwoch. Güllner beruft sich dabei auf die Ergebnisse der neusten Forsa-Umfrage, nach denen der Rückhalt für die Ampel-Koalition schwach bleibt. SPD, Grüne und FDP kämen der jüngsten Erhebung zufolge zusammen auf gerade einmal 34 Prozent. Zugleich verliert auch die AfD an Rückhalt und schafft es noch auf 17 Prozent – sechs Prozentpunkte weniger als vor zwei Monaten.