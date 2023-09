Jüngste Umfragen „Combeback Kid“ Söder steht mächtig unter Druck

„Dramatisch für Söder und seine Position wird es werden, wenn er die 35 Prozent-Grenze nicht überschreitet“, sagt der Passauer Politikwissenschaftler und CSU-Experte Heinrich Oberreuter. Gleichwohl gebe es anders als in früheren Zeiten bisher in der CSU kein personelles Gegengewicht, „eine Krisenstimmung ist nicht greifbar“, so Oberreuter zu unserer Redaktion. Zumal die Koalition mit den Freien Wählern fortbestehen werde. „Auf Bundesebene wird aber vielen Leuten, die gegen Söder etwas haben, deutlich vor Augen geführt werden, dass seine Bäume nicht in den Himmel wachsen.“ Bei einem schlechten Wahlausgang dürfte es also auch bundespolitisch ungemütlicher werden: