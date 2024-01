Umfrage zeigt Großteil der Jugendämter in Deutschland überlastet

Ein Großteil der Jugendämter ist laut einer aktuellen Umfrage vor allem durch fehlendes Personal an der Belastungsgrenze. So gaben 80 Prozent der kommunalen Einrichtungen an, dass Mitarbeiter durch viele Krankheitsfälle in der Belegschaft und zu viele noch zu bearbeitende Fälle überlastet seien, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Befragung des ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ hervorgeht. Für die Umfrage befragte das Magazin den Angaben zufolge alle bundesweit rund 600 Jugendämter; über die Hälfte habe geantwortet.