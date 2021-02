Politbarometer-Umfrage : Glänzende Noten für die Regierungschefs in Mainz und Stuttgart

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sitzt im Plenarsaal bei einer Sondersitzung des Landtags in Stuttgart zu den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern auf seinem Platz. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Analyse Fünf Wochen vor den Wahlen profitieren die Grünen im „Ländle“ von der Popularität ihres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Auch die rheinland-pfälzische Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD) ist äußerst beliebt. Die Sozialdemokraten landen in der Umfrage trotzdem nur auf dem zweiten Platz – hinter der CDU.

Die amtierenden Regierungschefs in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erhalten Traumnoten von ihren Wählern. Das geht aus der Umfrage des Politbarometers hervor, den die Forschungsgruppe Wahlen ermittelt und deren Ergebnisse unserer Redaktion zum Teil exklusiv vorliegen. Am besten schneidet der Grünen-Politiker Winfried Kretschmann ab. Der Stuttgarter Ministerpräsident erhält bei den Befragten auf einer Skala von -5 bis +5 den unter Demoskopen ausgezeichneten Wert von 2,5. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schafft immerhin 2,2, bei ihren eigenen Anhängern sogar den Top-Wert von 4. In beiden Ländern finden am 14. März Landtagswahlen statt.

Entsprechend klar liegen die beiden auch vor ihren Herausforderern. Kretschmann würde in einer direkten Wahl zum Ministerpräsidenten 70 Prozent erhalten, auch die Anhänger der CDU würden ihn zu 65 Prozent wählen. Seine christdemokratische Herausforderin Susanne Eisenmann käme lediglich auf 13 Prozent der Stimmen. Ihre Beliebtheitswerte liegen sogar mit -0,3 im Negativbereich.

Müssten die Rheinland-Pfälzer sich für eine der beiden Spitzenkandidaten entscheiden, würde Amtsinhaberin Malu Dreyer die Wahl mit 59 Prozent klar für sich entscheiden. CDU-Herausforderer Christian Baldauf käme nur auf 23 Prozent. Sogar in den eigenen Reihen kann der Anwalt aus Frankenthal nicht restlos überzeugen. Nur 50 Prozent der CDU-Anhänger würden für ihren Spitzenkandidaten votieren, 40 Prozent für die SPD-Politikerin.

Die Popularität von Kretschmann zahlt sich für die Grünen in Baden-Württemberg aus. Sie schaffen in der Umfrage einen Zustimmungswert von 34 Prozent und liegen damit über dem Ergebnis der Wahl von 2016, als die Ökopartei mit 30,3 Prozent stärkste Kraft wurde. Auch die CDU, die lange Jahre in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten stellte, kann leicht zulegen und kommt auf 28 Prozent. Bei der Landtagswahl von 2016 landete sie bei 27 Prozent.

Federn lassen müssen die rechtspopulistische AfD, die auf 11 Prozent kommt (Landtagswahl: 15,1 Prozent) und die SPD, die nur noch zehn Prozent (2016: 12,7 Prozent) erreicht. Die FDP kann sich auf 9 Prozent (2016: 8,3 Prozent) leicht verbessern. Als Zweier-Konstellation ist danach nur ein grün-schwarzes Bündnis möglich.

Die Wähler im Südwest-Staat wünschen sich nach dieser Umfrage zu 34 Prozent ein schwarz-grüne Landesregierung, nur 13 Prozent votieren für Grün-Rot. Schwarz-Gelb kommt sogar nur auf acht Prozent als Wunschkonstellation. Übrigens ist die Zustimmung für eine grüne Führung innerhalb der bestehenden Koalition mit 44 Prozent Zustimmung ausgeprägter als für eine christdemokratische Führung, deren Akzeptanz bei 39 Prozent liegt.

Die Wähler stellen der grün-schwarzen Regierung insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Die Zufriedenheit beträgt 1,6, wobei die Grünen mit 1,2 leicht vor der CDU mit 1,0 liegen. Die Grünen führen bei den Kompetenzwerten bei der Pandemiebekämpfung, die CDU wird in Bildungs- und Schulfragen als kompetenter eingestuft.

In Rheinland-Pfalz macht sich die Popularität der Regierungschefin für die SPD nicht bezahlt. Sie käme nur noch auf 31 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Damit würde sie eines der schwächsten Ergebnisse in der Geschichte des Bundeslandes erzielen. Die CDU darf danach mit leichten Gewinnen rechnen und schafft 33 Prozent. Sie wäre die stärkste Partei, die Grünen als dritte Kraft erhielten 13 Prozent.

Um den Einzug in den Landtag bangen müsste die FDP. Sie erreicht in der Umfrage nur fünf Prozent. Die rechtspopulistische AfD wäre mit sieben Prozent im Landesparlament in Mainz vertreten. Die Linken würden auf vier Prozent zulegen, aber es nicht in den Landtag schaffen. Rein rechnerisch wären neben der Fortsetzung der aktuellen Ampelkoalition sowohl Schwarz-Grün, eine große Koalition wie auch ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP (Jamaika-Koalition) möglich.

In der Landtagswahl vor fünf Jahren war die SPD mit 36,2 Prozent die stärkste Partei. Die CDU, deren Stammland Rheinland-Pfalz einst war, erzielte mit 31,8 Prozent ihr schwächstes Ergebnis bei einer Landtagswahl. Drittstärkste Partei wurde die AfD mit 12,6 Prozent, während die Grünen mit 5,3 Prozent nur ganz knapp den Einzug in das Landesparlament schafften. Die FDP kam 2016 auf 6,2 Prozent. Die Linken scheiterten mit 2,8 Prozent deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die Regierung der Sozialdemokratin erhält von den Wahlberechtigen zwischen Rhein und Mosel durchweg eine gute Note. Auf der +5/-5-Skala wird die Arbeit der Landesregierung mit einem Durchschnittswert von +1,0 bewertet. Am besten schneidet dabei die SPD (+1,1) vor den Grünen (+0,3) und der FDP ab, die mit -0,2 sogar im Minusbereich landet. Die Werte für die Opposition fallen weit auseinander. Die CDU erhält immerhin +0,6, während die AfD-Arbeit mit -3,7, also weit im Negativbereich, bewertet wird. Die Wähler wollen auch lieber eine rot-grüne Koalition als das bestehende Ampel-Bündnis. Für ein Zusammengehen von SPD und Grünen votieren 40 Prozent, während 35 Prozent dagegen sind. Die Ampel-Koalition wollen nur 30 Prozent fortführen, 45 Prozent finden sie dagegen schlecht. Sogar eine schwarz-grüne Regierung würde mit 37 Prozent mehr Anhänger finden.