Zentralisiertes System : Mehrheit wünscht sich einheitlichere Bildungspolitik

München Ob Abitur, Lehrpläne oder Lehrer-Ausbildung: Laut einer Umfrage wünschen sich die meisten Deutschen mehr Einheitlichkeit im Bildungssystem. Das gilt auch für zwei Bundesländer, deren Regierungen einen Schritt in diese Richtung zuletzt abgelehnt hatten.

Mehr Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit in der Bildungspolitik: Das wünscht sich laut einer Umfrage eine deutliche Mehrheit der Deutschen. So sprachen sich 89 Prozent der Befragten im ifo-Bildungsbarometer dafür aus, ein deutschlandweit einheitliches Abitur einzuführen. Ähnlich groß waren die Mehrheiten für einheitliche Abschlussprüfungen an Real- und Hauptschulen. Das Barometer wurde am Mittwoch in München veröffentlicht.