Aktuelle Umfrage : Jetzt ist Jens Spahn beliebter als die Kanzlerin

Berlin Offenbar hat die Corona-Krise dem Ansehen des Gesundheitsministers auf die Sprünge geholfen. Denn der beliebteste Politiker in Deutschland ist einer aktuellen Umfrage zufolge Jens Spahn. Damit hat er sogar die Kanzlerin überholt.

Laut der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" hoffen 52 Prozent der Menschen in Deutschland für das kommende Jahr auf eine "möglichst große Wirkung" Spahns in der Politik. Damit liegt der Gesundheitsminister sogar mit einem Prozentpunkt vor seiner Parteikollegin Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im vergangenen Jahr die beliebteste Politikerin Deutschlands gewesen war.