Aktuelle Umfrage Grüne rutschen in Wählergunst auf 14 Prozent ab

In dieser Woche ist Bundeskanzler Olaf Scholz zwei Jahre im Amt. In einer hypothetischen Direktwahl des Bundeskanzlers bei der Alternative Olaf Scholz vs. Friedrich Merz würden sich etwas mehr Bundesbürger für Scholz (36 Prozent) als für Merz (32 Prozent) entscheiden. 32 Prozent würden sich weder für Scholz noch für Merz entscheiden. Bei den Männern liegt Merz leicht (mit 37 zu 32 Prozent) vor Scholz, bei den Frauen liegt Scholz (mit 40 zu 27 Prozent) deutlich vor Merz. Bei den unter 30-Jährigen würden sich nur 15 Prozent für Merz und 45 Prozent für Scholz entscheiden.