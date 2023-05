Umfrage: Zufriedenheit mit Funktionieren der Demokratie nimmt ab Nur 53 Prozent der Deutschen vertrauen der Bundesregierung

Die Zufriedenheit der Menschen mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland ist laut einer Umfrage rückläufig. Nur noch 62 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind „sehr“ bzw. „eher zufrieden“ (2019: 68 Prozent), wie eine aktuelle Bevölkerungsumfrage im Rahmen der Studie „Demokratische Integration 2.0“ des Zentrums für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) und des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt. Die Ergebnisse wurden von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) am Mittwoch in Neustrelitz präsentiert. Die Umfrage zeigt weiter, dass Ehrenamtliche, die sich dauerhaft für das Gemeinwohl engagieren, zufriedener mit der Demokratie in Deutschland sind.