Aktuelle Umfrage : CDU weiter Favorit vor Landtagswahl in Schleswig-Holstein

CDU weiter Favorit vor Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Die Sonne scheint in den Plenarsaal im Kieler Landtag. (Archivfoto) Foto: dpa/Frank Molter

Köln/Kiel Die CDU im nördlichsten Bundesland kann kurz vor der Landtagswahl einer aktuellen Umfrage zufolge doppelt so viele Wähler hinter sich versammeln wie die SPD. Die AfD könnte an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein kann die CDU einer Umfrage zufolge ihren Vorsprung in der Wählergunst halten. Die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther kommt wie schon Mitte April auf 38 Prozent Zustimmung, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung von Infratest dimap im Auftrag der ARD hervorgeht.