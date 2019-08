Neue Umfrage : Im Westen liegt die Union vor den Grünen - im Osten die AfD vor der CDU

Berlin Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, könnte laut einer neuen Umfrage in den ostdeutschen Bundesländern die AfD die meisten Stimmen einsammeln. Im Westen liegt dagegen die Union vorne.

Vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im Herbst ist die AfD in Ostdeutschland einer Umfrage zufolge stärkste Kraft. In einer Erhebung des Unternehmens Emnid für die „Bild am Sonntag“ kommt die AfD auf 23 Prozent. Knapp dahinter liegt die CDU mit 22 Prozent.

Für die Erhebung hatte Emnid vom 25. bis 31. Juli 1419 Menschen befragt. In Brandenburg und Sachsen stehen am 1. September Landtagswahlen an, in Thüringen ist die nächste Wahl am 27. Oktober.