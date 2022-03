Umfrage : Mehrheit der Deutschen für höhere Verteidigungsausgaben

Berlin Im Angesicht des russischen Überfalls auf die Ukraine befürwortet nun eine klare Mehrheit der Deutschen laut einer aktuellen Umfrage die von Bundeskanzler Olaf Scholz geplante Erhöhung der jährlichen Verteidigungsausgaben.

Auch die geplante Schaffung eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bezeichnen 65 Prozent der Befragten als richtig. 68 Prozent unterstützten zudem die kurzfristige Verlegung zusätzlicher Bundeswehreinheiten an die Nato-Ostflanke. Für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine sprachen sich 61 Prozent aus, 41 Prozent mehr als einen Monat zuvor. 83 Prozent unterstrichen die Bedeutung der Nato für den Frieden in Europa.