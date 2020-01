Verdächtige Spritze in Spind gefunden : Krankenschwester soll fünf Frühchen in Ulmer Klinik mit Morphium vergiftet haben

In Ulm brachte eine Krankenschwester fünf Frühchen in Lebensgefahr (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Settnik

Ulm Fünf Frühchen in einer Ulmer Klinik litten zeitgleich an Atemnot. Später kam heraus, dass keine Infektion die Ursache war, wie anfangs vermutet. Stattdessen hatte eine Krankenschwester den Babys Morphium verabreicht.

In einem Ulmer Krankenhaus soll eine Krankenschwester fünf Frühchen durch Verabreichung von Morphium in Lebensgefahr gebracht haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in der baden-württembergischen Stadt mitteilten, wurde die Frau nach Hinweisen der Klinik auf verdächtige Rückstände im Urin der Kinder als mutmaßliche Verursacherin ermittelt.