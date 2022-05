Nannte Scholz „beleidigte Leberwurst“ : Ukrainischer Botschafter Melnyk sieht keinen Anlass für Entschuldigung

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland (Archivfoto). Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk sieht nach seiner verbalen Attacke auf Bundeskanzler Olaf Scholz keinen Anlass für eine Entschuldigung. Es gehe nicht um Befindlichkeiten, sondern „in diesem Krieg nicht zu verlieren und Menschenleben zu retten“, so Melnyk.

„Es geht nicht darum, ob man sich entschuldigt, es geht darum, dass eine richtige Politik in diesen Tagen gemacht wird“, sagte er am Freitagmorgen dem Deutschlandfunk. „Es geht nicht darum, ob man sich beleidigt fühlt oder nicht, sondern es geht darum, ob man uns hilft, in diesem Krieg nicht zu verlieren und Menschenleben zu retten.“ Das Problem, das im Weg gestanden habe, sei durch das Telefonat der beiden Präsidenten Frank-Walter Steinmeier und Wolodymyr Selenskyj nun auch ausgeräumt worden.