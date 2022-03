Medienbericht : Bundesagentur für Arbeit bereitet Hilfe für geflüchtete Ukrainer vor

Das Gebäude der Agentur für Arbeit - Jobcenter in Weimar (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Berlin/Nürnberg Die Bundesagentur für Arbeit hat Geflüchteten aus der Ukraine unbürokratische Unterstützung bei der Arbeitssuche zugesichert. Es würden bereits Netzwerke der letzten großen Migrationsbewegung reaktiviert.

Eine Million Menschen auf der Flucht : Migrationsexperten fordern einfache Integration ukrainischer Flüchtlinge in deutschen Arbeitsmarkt

„Nach ersten Einschätzungen unseres Forschungsinstituts IAB sind viele der Menschen aus der Ukraine gut qualifiziert“, sagte er. „Rund die Hälfte hatte in der Vergangenheit einen Hochschulabschluss oder vergleichbare Abschlüsse, ein Viertel höhere Schulabschlüsse.“

Die Bundesagentur für Arbeit sei mit Kolleginnen und Kollegen im ganzen Bundesgebiet im regelmäßigen Austausch. „Wir gehen in den in den Kommunen bereits jetzt auf alle Beteiligten zu und reaktivieren die Netzwerke, die wir in der letzten Fluchtmigrationsbewegung ab 2014 erfolgreich aufgebaut haben“, sagte der BA-Chef dem RND weiter.