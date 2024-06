Ukraine-Konferenz in der Schweiz Zum Frieden ist es noch ein sehr weiter Weg

Die Hoffnungen im Frühjahr waren schon groß. Die Friedenskonferenz in der Schweiz könnte ein Durchbruch werden, wenn, ja wenn, China am Tisch mit Platz nehmen würde. Die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im April hatte auch zum Ziel, Peking zur Teilhabe zu bewegen. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Russlands Präsident Wladimir Putin wurde nicht eingeladen und mit China sagte auch sein wichtigster Verbündeter ab. Andere einflussreiche Freunde Russlands wie Indien und Südafrika waren zwar in der Schweiz dabei, aber nicht einmal auf Ministerebene vertreten. Auch Brasilien beteiligte sich nur als Beobachter.