Ukrainischer Präsident: Wolodymyr Selenskyj ist in Deutschland eingetroffen

„Bereits in Berlin“, twitterte Selenskyj am frühen Sonntagmorgen. Das genaue Programm Selenskyjs wurde aus Sicherheitsgründen bislang nicht bekannt gegeben. Es gab aber Spekulationen, dass der Gast aus Kiew von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wird. Am Sonntagnachmittag steht in Aachen die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste an, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk schon im Dezember zugesprochen wurde.