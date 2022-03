Bank, Wohnung, Arztbesuche, Sprache : Leben in Deutschland - Was Geflüchtete wissen müssen

Leben in Deutschland - Was Geflüchtete wissen müssen

Helfer verteilen in Berlin Lebensmittel an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine (Symbol-/Archivbild). Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Der russische Angriff auf die Ukraine hat Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Mit der Ankunft in Deutschland stellen sich ihnen Fragen, die den Alltag betreffen. In unserem Überblick haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Ganz grundsätzlich: Für Geflüchtete wird vieles einfacher, wenn sie sich als Kriegsgeflüchtete registrieren. Denn erst damit haben sie Anspruch auf die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, kurz AsylbLG. Darunter fallen Unterkunft, Kleidung, medizinische Versorgung und Sprachkurse. Eine Registrierung ist in aller Regel bei den Ausländerbehörden möglich.

Wie komme ich an eine Unterkunft?

Wer an einem deutschen Bahnhof ankommt und nicht privat unterkommt, sollte sich am besten direkt bei der Erstaufnahmeeinrichtung melden oder einen Bundespolizeibeamten oder eine Bundespolizeibeamtin ansprechen. Dies gilt als Schutzersuch und stößt einen Automatismus an, der weitere Schutzleistungen ermöglicht.