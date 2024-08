Nach Lieferung erster F 16-Flugzeuge Ukraine: Verteidigungspolitiker fordern deutsche Marschflugkörper für Kampfjets

CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter mahnt die Lieferung von mehr F-16-Jets an die Ukraine an, zusammen mit mehr Bewaffnung – den deutschen Marschflugkörper Taurus eingeschlossen. „Die gelieferten F-16 sind bislang in sehr geringer Zahl vorhanden, sodass sie eher dazu dienen, Lücken in der Luftverteidigung bei der Abwehr von Drohnen und Raketen im Hinterland der Ukraine zu schließen, was kostengünstiger mit Luft-Luft-Raketen möglich ist als mit teuren Iris-T oder Patriotraketen“, sagte Kiesewetter. „Für die Erlangung der Lufthoheit wäre jedoch eine viel größere Anzahl nötig, die schon viel früher hätten geliefert werden können“, sagte der CDU-Politiker. Zudem sei es erforderlich, dass die Ukraine auch kriegsrelevante Logistik, Materiallager, Munitionsdepots, Drohnenfabriken, Flugplätze und Kommandopunkte der angreifenden russischen Armee ausschalten könne, die sich in Russland befinden. „Das bedeutet, weitreichende Präzisionswaffen wie Taurus und ATACMS mit 300 Kilometern Reichweite sind weiterhin enorm wichtig“, sagte Kiesewetter.