Debatte um Panzer für Ukraine : USA überlassen Deutschland Entscheidung über Waffenlieferungen

Deutsche Panzer vom Typ Leopard IIA6 (Symbolbild). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Washington/Berlin Immer wieder betonen der Kanzler und Mitglieder der Ampel-Koalition, dass man nicht eigenständig über Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine entscheiden könne und wolle. man müsse sich mit den Partnern abstimmen. Dabei verlautet aus den USA, dass andere Länder freie Hand haben.

Die USA lassen Deutschland freie Hand bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine. „Wir wissen die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine zu schätzen und werden uns weiterhin eng mit Berlin abstimmen“, heißt es in einem Tweet der US-Botschaft in Berlin. Die USA riefen „alle Verbündeten und Partner dazu auf, der Ukraine im Kampf um ihre demokratische Souveränität so viel Unterstützung wie möglich zu gewähren“. Zum Abschluss wird betont: „Die Entscheidung über die Art der Hilfen liegt letztlich bei jedem Land selbst.“

Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt es bislang ab, der Ukraine die gewünschten Kampf- und Schützenpanzer zur Verfügung zu stellen, mit der Begründung, dass es keine Alleingänge Deutschlands geben werde. Und auch der SPD-Außenpolitiker Michael Roth fordert, dass man sich mit den internationalen Partnern schnell über Panzerlieferungen an die Ukraine zu verständigen muss. „Noch niemand hat das geliefert, was jetzt gefordert wird, also Schützenpanzer, Kampfpanzer, aber solche Verabredungen sind ja nicht in Stein gemeißelt“, sagte Roth am Dienstag im Deutschlandfunk. „Deswegen sollte man sich jetzt in der EU, in der Nato vor allem, auch mit den USA zusammensetzen und klären, was können wir noch liefern.“

Entsprechende Gespräche könnten „ganz schnell gehen“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Seines Wissens nach „könnten sowieso nur die USA und Deutschland diese Panzer liefern, die jetzt auch von der Ukraine erwartet werden.“

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, sagte in Berlin, es sei „absolut nötig“ zu prüfen, „ob wir noch mehr tun können“. Er glaube, dies sei der Fall. „Was genau, welches Waffensystem genau, das müssen wir im westlichen Bündnis diskutieren“, fügte Vogel hinzu.

„Es ist richtig, da abgestimmt zu agieren“, sagte der FDP-Politiker. „Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was wir an Marder oder Fuchs, an Panzern und gepanzerten Fahrzeugen an Möglichkeiten haben, finde ich, die müssen jetzt in die Ukraine geliefert werden.“

„Wir müssen uns klarmachen, dass wir nicht in einer ewig gleichen Diskussion sind, sondern in einer neuen Lage“, mahnte Vogel. Die Ukraine habe „in den letzten Tagen ein beeindruckendes Momentum auf dem Schlachtfeld“ gezeigt. „Und das ist so wichtig, weil das der einzige Weg zum Frieden ist.“ Es sei daher nötig, „ jetzt noch stärker zu unterstützen“.

Auch Roth sagte im Deutschlandfunk, es gehe darum, dass sich die Ukraine „nicht nur noch besser zu verteidigen vermag, sondern dass sie auch die Chance hat, von Russland erobertes Gebiet zu befreien. Denn das scheint mir das Wichtigste zu sein“, sagte Roth. Die Ukraine befinde sich derzeit in der erfreulichen Situation, „wirklich über einen Gewinn sprechen zu können, dass man diese furchtbare russische Aggression, diesen furchtbaren Krieg Russlands beenden kann“.

Dazu hätten auch deutsche Waffenlieferungen beigetragen, hob Roth hervor. „Jetzt reden wir darüber, was man noch tun kann, um in dieser ganz entscheidenden Phase der Ukraine beizustehen.“

Der Sozialdemokrat unterstrich zugleich, dass es um viel mehr gehe. „Es geht auch um unsere eigene Freiheit und unsere eigene Sicherheit“, sagte er. „Nur wenn die Ukraine als freies demokratisches Land unter Wahrung ihrer territorialen Integrität übersteht, diesen furchtbaren Krieg, dann gibt es auch für uns ein mehr als Sicherheit. Denn wenn Putin gewinnt, dann drohen weitere militärische Konflikte in unserer Nachbarschaft.“

