Pressekonferenz von Scholz und Selenskyj „Die Solidarität ist anhaltend und sie ist stark“

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem ukrainischen Volk weiterhin volle Unterstützung zugesagt. Dazu gehöre nicht nur die volle Solidarität, sondern auch die Unterstützung mit Waffen, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten in Berlin. „Wir unterstützen Euch so lange, wie es nötig sein wird“. Bisher sei Hilfe im Wert von 17 Milliarden Euro geleistet worden. Scholz kündigte außerdem an, dass beide am Nachmittag nach Aachen fliegen, wo Selenskyj den Karlspreis selbst in Empfang nehmen wird.