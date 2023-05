Ukrainischer Präsident Selenskyj von Steinmeier in Berlin empfangen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum Auftakt seines Deutschland-Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen worden. Selenskyj traf am Sonntagmorgen im Schloss Bellevue ein, wo er von seinem deutschen Kollegen begrüßt wurde. Anschließend trug er sich in das Gästebuch ein. Danach zogen sich die beiden Präsidenten zu einem Gespräch zurück. Am Nachmittag sollen Selenskyj und das ukrainische Volk mit dem Aachener Karlspreis geehrt werden.