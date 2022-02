Putin beauftragt russische Truppen mit „Friedenserhalt“ : Warum es Sanktionen jetzt sofort braucht

Meinung Berlin Ungeachtet aller Warnungen des Westens hat Wladimir Putin die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannt. Sein Handeln muss Konsequenzen haben.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montagabend der Armee seines Landes befohlen, in den Separatisten-Regionen in der Ostukraine für die Aufrechterhaltung des „Friedens" zu sorgen. Putin hatte kurz zuvor die Unabhängigkeit der pro-russischen, sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt.