Bedrohung durch Russland : Deutschland will Ukraine 5000 Militärhelme liefern

Berlin Die Verteidigungsministerin spricht von einem deutlichen Signal: Deutschland wird der Ukraine militärische Ausrüstung liefern. Die Entscheidung folgt nach einer hitzigen Debatte um Waffenlieferungen.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat angekündigt, dass Deutschland der Ukraine 5000 militärische Schutzhelme liefern wird. Die sei ein „ganz deutliches Signal: Wir stehen an Eurer Seite“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses in Berlin. Sie begrüßte, dass die Gespräche in dem Ukraine-Konflikt wieder in Gang kommen. „Wir arbeiten daran, dass wir diesen Konflikt mitten in Europa friedlich beilegen“, sagte sie.