Wirtschaftliche Folgen für Deutschland : Der Ukraine-Krieg wird noch viel teurer

Meinung Berlin Mit jedem weiteren Kriegstag in der Ukraine wird deutlicher, dass auch Deutschland einen enorm hohen Preis für die russische Aggression wird zahlen müssen. Er wird den späteren finanziellen Verteilungsspielraum in der deutschen Gesellschaft schmälern.

Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa, die viertgrößte in der Welt – kein Wunder, dass aller Augen immer wieder hierher gerichtet sind, wenn es um die Finanzierung der Kriegsfolgen geht. Allein die Aufrechterhaltung des ukrainischen Staatswesens kostet den Westen monatlich fünf Milliarden Euro. Noch tragen die USA den Löwenanteil davon, aber wie lange noch? Die Hilfsbereitschaft der USA wird tendenziell nachlassen, je länger der Krieg dauert, schließlich ist er für sie weit entfernt. Deutschlands Last wird daher steigen. Auf die EU-Partner ist zudem nicht immer Verlass: Als einziges europäisches Land hatte die Bundesregierung der Ukraine eine Milliarde Euro Zuschuss zur Finanzierung ihrer laufenden Ausgaben gewährt. Großbritannien, Frankreich und Italien hielten sich beim letzten G7-Finanzministertreffen dagegen vornehm zurück.