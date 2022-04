Kriegsverbrechen in Butscha : Ampel schwer unter Druck

Foto: dpa/Mykhaylo Palinchak 14 Bilder Russische Armee hinterlässt Spur der Zerstörung in Butscha

Meinung Berlin Nach den Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen verschärfte Sanktionen gegen Russland vor. Die Ampel-Regierung gerät in Zugzwang – was muss man Wladimir Putin noch entgegensetzen?