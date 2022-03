Schutz vor kriegsbedingten Firmenpleiten : Kann der Staat im Notfall systemrelevante deutsche Unternehmen stützen?

Berlin Wirtschaftsminister Habeck erwägt, den mit bis zu 150 Milliarden Euro gefüllten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) einzusetzen, um im Notfall systemrelevante deutsche Energie-Unternehmen retten zu können, die wegen des Ukraine-Kriegs unter Druck geraten. Doch Finanzminister Lindner sieht beihilferechtliche Probleme.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lässt prüfen, ob der im Jahr 2020 in der Corona-Pandemie errichtete staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) eingesetzt werden kann, um notfalls systemrelevante deutsche Energiekonzerne vor einer kriegsbedingten Pleite retten zu können. Denn vor allem in dieser Branche könnten wegen zunehmender Knappheiten bei Öl, Gas und Kohle Unternehmen in Schieflage geraten. Das Bundesfinanzministerium reagierte allerdings skeptisch auf die Überlegungen. Die staatliche Förderbank KfW könne schneller und flexibler auf Liquiditätsengpässe der Unternehmen reagieren und Hilfskredite bereitstellen, hieß es aus dem Finanzministerium.