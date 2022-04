Debatte um Russlandpolitik : Schwesig sieht keinen Grund für Rücktritt

Kiel Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sieht sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zunehmender Kritik ausgesetzt. Sie beruft sich jedoch auf das Wahlergebnis vom letzten Herbst.

Die wegen ihrer Russlandpolitik unter Druck stehende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), sieht keinen Grund für einen Rücktritt. „Vor einem halben Jahr gab es eine Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, und die Bürgerinnen und Bürger haben mich mit großer Mehrheit in meinem Amt bestätigt, mit einem starken Bürgervotum“, sagte sie nach Angaben eines Regierungssprechers am Donnerstag bei einem Treffen der norddeutschen Landesregierungen in Kiel.