Medienbericht : Russen sollen Ausbildung von Ukrainern in Deutschland ausgespäht haben

Die Bundeswehr bildet ukrainische Soldaten in Deutschland unter anderem an der Panzerhaubitze 2000 aus. Foto: dpa/Philipp Schulze

Hamburg Seit längerer Zeit werden ukrainische Soldaten in Deutschland an verschiedenen Waffen ausgebildet. Jetzt gibt es Indizien, dass Russland die Ausbildung ganz genau beobachtet. Laut „Spiegel“ wurden verdächtige Fahrzeuge bemerkt.

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben einem Bericht des „Spiegel“ zufolge Hinweise darauf, dass russische Geheimdienste die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an westlichen Waffensystemen in Deutschland ausgespäht haben. Kurz nach dem Beginn der Lehrgänge an zwei Bundeswehrstandorten habe der Militärische Abschirmdienst (MAD) verdächtige Fahrzeuge bemerkt, aus denen heraus vermutlich die Zufahrten zu den Kasernen beobachtet worden seien, berichtete das Magazin am Freitag.

Betroffen waren demnach die Standorte Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz und Grafenwöhr in Bayern. In Idar-Oberstein bildete die Bundeswehr ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 aus, in Grafenwöhr trainierten US-Streitkräfte Ukrainer an westlichen Artillerie-Systemen.