Lieferung schwerer Waffen : Olaf Scholz verteidigt „Panzer-Ringtausch“ für die Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Kurs verteidigt, keine schweren Waffen aus westlicher Produktion an die Ukraine zu liefern. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Hamburg Laut Kanzler müsse das militärische Gerät ohne langwierige Ausbildung und weitere Logistik eingesetzt werden können. Dies gehe „am schnellsten mit Waffen aus ehemaligen sowjetischen Beständen, mit denen die Ukrainer gut vertraut sind“ – wie etwa mit Panzern aus Slowenien.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seinen Kurs verteidigt, keine schweren Waffen aus westlicher Produktion an die Ukraine zu liefern. „Das militärische Gerät muss ohne langwierige Ausbildung, ohne weitere Logistik, ohne Soldaten aus unseren Ländern eingesetzt werden können“, sagte Scholz in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem „Spiegel“. Dies gehe „am schnellsten mit Waffen aus ehemaligen sowjetischen Beständen, mit denen die Ukrainer gut vertraut sind.“