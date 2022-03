Bayerns Innenminister warnt vor „Sicherheitslücke“ : Faeser lehnt Registrierung aller ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland ab

Faeser lehnt Registrierung aller ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland ab

Berlin Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnt die von der Union geforderte Registrierung aller Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland ab. Sie wies Vorwürfe von CDU-Chef Merz zurück, dass man kaum wisse, wer eigentlich ins Land komme.

„Wir reden vor allem von Kindern und Frauen, die tagelang auf der Flucht sind, die in der Kälte an der polnischen Grenze ausharren mussten“, sagte die Ministerin dem „Tagesspiegel“ vom Sonntag. Die Flüchtlinge dürften nicht zu Kontrollen an der deutschen Grenze aufgehalten werden.