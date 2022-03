Verhandlungen im Ukraine-Krieg : Moskau und Kiew einigen sich auf humanitäre Korridore

Rettungskräfte in Chernow nach einem russischen Raketenangriff (Symbolbild). Foto: AFP/HANDOUT

Moskau/Kiew Immerhin besser als gar kein Ergebnis: In einer zweiten Verhandlungsrunde haben sich Russland und die Ukraine auf die Schaffung humanitärer Korridore in besonders umkämpften Gebieten der Ukraine verständigt. Außerdem will man sich in Kürze ein drittes Mal treffen.

Russland und die Ukraine haben sich auf Sicherheitskorridore zur Evakuierung von Zivilisten geeinigt. Außerdem habe man sich vorläufig auf Waffenstillstände in Gebieten um die Korridore verständigt, sagte der ukrainische Präsidentenberater Michail Podoljak am Donnerstag. Russische Truppen erreichten die für die Energieversorgung der Ukraine wichtige Stadt Enerhodar, in der sich das größte Atomkraftwerk Europas befindet.

Podoljak sagte, durch die Sicherheitskorridore sollten auch Hilfslieferungen laufen. Der russische Parlamentsabgeordnete Leonid Sluzki erklärte, Einzelheiten zu den Korridoren sollten schnell ausgearbeitet werden.

Der russische Verhandlungsführer Wladimir Mendinski sagte, beide Seiten hätten ihre Positionen schriftlich niedergelegt und sich in einigen Punkten geeinigt. Die Gespräche sollten in Kürze fortgesetzt werden. Laut Sluzki könnte es dann Vereinbarungen geben, die von den Parlamenten beider Länder ratifiziert werden müssten.

Indessen schien die russische Offensive im Süden der Ukraine voranzukommen, durch die das Land vom Zugang zum Schwarzen Meer abgeschnitten werden könnte. Wie in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, wurde dabei die überlegene Feuerkraft der schweren russischen Waffen eingesetzt.

Dem Bürgermeister Enerhodar, Dmytro Orlow, zufolge gab es in Randbezirken Kämpfe. Das Atomkraftwerk Saporischja produziert ein Viertel des Stroms der Ukraine. Orlow rief Einwohner auf, nicht ihre Wohnungen zu verlassen.

Der Verlust von Enerhodar und Küstengebieten am Schwarzen und Asowschen Meer wäre ein schwerer Schlag für die ukrainische Wirtschaft; Mariupol am Asowschen Meer würde den Russen zudem einen Landkorridor vom russischen Festland zur annektierten Halbinsel Krim eröffnen. Die Stadt war am Donnerstag schwer umkämpft, Stromversorgung und Telefonverbindungen waren weitgehend unterbrochen. Russland verkündete zudem die Einnahme der Schwarzmeerhafenstadt Cherson, die 280 000 Einwohner hat. Es wäre die erste größere ukrainische Stadt, die von den Invasoren kontrolliert wird.

Der russische Vormarsch auf Kiew schien dagegen zu stocken. Eine riesige Militärkolonne steht seit Tagen vor der Hauptstadt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief seinen russischen Kontrahenten Wladimir Putin zu einem direkten Treffen auf. „Setzen Sie sich mit mir zusammen und verhandeln Sie, nicht mit 30 Meter Abstand“, sagte er in Anspielung auf den Riesentisch im Kreml bei Gesprächen Putins mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz. „Ich beiße nicht. Wovor haben Sie Angst?“ Jedes Wort sei wichtiger als Schüsse.

Putin sagte Macron nach Angaben von dessen Büro in einem weiteren Telefonat, er sei entschlossen, den Angriff auf die Ukraine „bis zum Ende“ fortzuführen. Er hat mehrfach seine Forderungen bekräftigt, die Ukraine müsse entmilitarisiert und ein neutraler Staat werden und auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten.

Bei erneutem russischem Artilleriefeuer auf die nördliche Stadt Tschernihiw wurden nach ukrainischen Angaben 22 Zivilisten getötet. In der östlichen Ukraine erschwere winterliches Wetter Familien die Flucht aus Kampfzonen. In dem Dorf Jakowliwka bei Charkiw wurden von russischem Beschuss 30 Wohnhäuser zerstört, wie ukrainische Notfalldienste mitteilten. Mindestens drei Menschen seien getötet und sieben verletzt worden.

Ukrainische Behörden riefen zum Partisanenkrieg gegen die russischen Angreifer auf. Einwohner könnten Straßen blockieren, indem sie Bäume fällten, Barrikaden errichteten und aus dem Hinterhalt Kolonnen angriffen.

„Totaler Widerstand ... Das ist unsere ukrainische Trumpfkarte und das ist, was wir am besten in der Welt können“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch, an die Partisanenkämpfe gegen die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erinnernd.

In sieben Kriegstagen sind nach Zählung der Nachrichtenagentur AP zwei Prozent der ukrainischen Bevölkerung aus ihren Heimatorten geflohen, besonders viele aus der 1,4 Millionen Einwohner zählenden Stadt Charkiw. Die Zahl der Toten geht in die Hunderte; nach UN-Angaben wurden mindestens 227 Zivilisten getötet und 525 verletzt. Das UN-Menschenrechtskommissariat hält das selbst für eine zu niedrige Zahl. Ukrainische Stellen gehen von mehr als 2000 getöteten Zivilisten aus, was nicht unabhängig verifiziert werden konnte.

